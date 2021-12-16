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Ekonomi Ankara kulisleri hareketlendi! 'Erdoğan babayiğitlik yapacak' deyip asgari ücret rakamını açıkladı
Ekonomi

Ankara kulisleri hareketlendi! 'Erdoğan babayiğitlik yapacak' deyip asgari ücret rakamını açıkladı

Türkiye 2022 yılı asgari ücret rakamı için nefeslerini tuttu. Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala, Cem Küçük Ankara kulislerinde konuşulan son bilgiye aktardı. Küçük, “Ankara’da edindiğimiz kaynak, Erdoğan’ın 4 bin 200 TL’ye çıkaracağını söyledi.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 13:34:00 -
Ankara kulisleri hareketlendi! 'Erdoğan babayiğitlik yapacak' deyip asgari ücret rakamını açıkladı

Türkiye'de asgari ücret zammı için geri sayım. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret zammına çevrilirken, aralık ayının başında başlayan hükümet ve sendikaların zam pazarlıklarında bugün sona gelindi.

4. ve son toplantıya bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından başlanırken, taraflar tarafından anlaşılan rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te açıklayacak.

TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programına katılan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan da asgari ücret ile ilgili son kulis bilgisini paylaştı.

"3 bin 900 TL'ye anlaşıldı"

Asgari ücret için tarafların anlaştığı rakamın 3 bin 900 lira olduğunu belirten Sözcan, “Bana gelen duyumlara göre resmi açıklama değil. Kulis bilgisi olarak söylemek gerekirse 3 bin 850 ile 3 bin 900 bandında taraflar anlaştı. Hem işçi hem işveren kesimi bu konuda uzlaştı. Ancak bu her şey bitmiş anlamına gelmiyor.

"Erdoğan 4 bin 200 TL'ye çıkaracak"

Çünkü kulislerde 4 bin rakamı konuşuluyordu. Artık top Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamı 4 bin 150 ve 4 bin 200 bandına çıkaracak.” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük de, “Ankara’da edindiğimiz kaynak, Erdoğan’ın 4 bin 200 TL’ye çıkaracağını söyledi.” diyerek bu kulis bilgisini doğruladı.

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