  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu
Aktüel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın yanı sıra Mehmet Işık da görevlendirildi - Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu oldu

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:13:05 -
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yeni iş bölümü belli oldu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adliyedeki yeni iş bölümü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ahmet Akça'nın getirilmesinin ardından, bazı başsavcıvekilleri ile savcılar arasında yeni görevlendirmeler yapıldı.

Buna göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın yanı sıra Mehmet Işık da görevlendirildi.

Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu oldu.

Başsavcıvekili Durdu Özer, Genel Soruşturma Bürosu ile Aile İçi Şiddet Bürosu'nda görevlendirildi. Başsavcıvekili İlhan Ayaz ise Genel Soruşturma Bürosu'nun yanı sıra Muhabere Bürosu'nun denetiminden sorumlu oldu.

Başsavcıvekili Ekrem Aydıner, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ve parlamenterler hakkındaki şikayetler ile ilgili soruşturmaları yürütecek.

Başsavcıvekili Özgür Kamışlık, Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu ile Avukat ve Noter Suçları İnceleme Bürosunun işlerinden sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Alparslan Tufan, Müracaat ve Suçüstü Bürosu'nda görevlendirildi.

Başsavcıvekillerinden Bülent Kayaş, Uzlaşma Bürosu'nda, Başsavcıvekili Ender Coşkun ise Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nda görev alacak.

Başsavcıvekili Vural Balcı ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sorumluluğundaki cezaevlerinden sorumlu başsavcıvekilliği görevini sürdürecek.

Yeni iş bölümünde, başsavcıvekillerinin yanı sıra bazı duruşma ve soruşturma savcılarının görevlerinde de değişikliğe gidildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'
Gündem

Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'

Gazeteci İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı 'Yazıklar olsun' başlıklı yazısında İran'ı, İran'ın ABD tarafından öldürülen komutanı Kasım ..
Yakınları bile ondan korkup kaçıyor
Gündem

Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Mersin'de 25 yıldır gassal olarak görev yapan Emine Bozkurt'un yaptığı işi duyanlar şaşkına dönüyor.
İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Hüseyin Toros tarih verip 'hazır olun' uyarısı yaptı
Aktüel

İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Hüseyin Toros tarih verip 'hazır olun' uyarısı yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkemizin yağış sistemi altına girdiğini açıkla..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay