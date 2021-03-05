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Yaşam Ankara cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Ankara cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Ankara bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara orta riskli iller arasında yer alıyor. Ankara’da yaşayanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ankara’da cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:46:00 -
Ankara cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Ankara alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında bir hayli düşüş yaşadı. Hal böyle olunca Başkent, orta riskli iller arasında yer almaya başladı. Peki, Ankara’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Ankara cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Bilindiği gibi hafta içi 81 ilde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu illerde cumartesi 21.00’de başlayan kısıtlama pazartesi 05.00’te sona eriyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.  

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

 

 

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