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Aktüel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş "kademeli su faturası" uygulamasını önerecek
Aktüel

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş "kademeli su faturası" uygulamasını önerecek

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:53:51 -
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş "kademeli su faturası" uygulamasını önerecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatının 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için de 9 liraya yükseltilmesi teklifine Meclis üyelerinden destek isteyeceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dünyada yaşanan kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerinin Türkiye'de de kendini gösterdiği belirtilerek yağışların az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarının düştüğü vurgulandı.

Kent genelinde su israfının önüne geçmek için Yavaş'ın çeşitli formüller üzerinde çalıştığı işaret edilen açıklamada, "Başkan Yavaş, 11 Ocak'ta toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisine kademeli su faturası uygulamasına geçilmesine ilişkin hazırlanan Başkanlık yazısını sunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iklimle mücadele konusunda faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşu tarafından da desteklenen kademeli tarife uygulaması Mecliste oylanacak." ifadesi kullanıldı.

- Mansur Yavaş, Belediye Meclisinde sunum yapacak

Açıklamada, Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda ASKİ Genel Müdürlüğünce Ankara'da kayıtlı bulunan konut tipi aboneliklerde yapılan tüketim kademe incelemesi hakkındaki istatistiki raporla ilgili bilgi verip üyelerden destek talep edeceği aktarıldı.

Kademeli tarifenin Mecliste kabul edilmesi halinde 10 metreküpe kadar kullanılacak suyun birim fiyatında değişim olmayacağına değinilen açıklamada, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatın 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için birim fiyatın 9 liraya yükseltileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca sosyal yardım alan aileler için de suyun metreküp birim fiyatının 1 liraya düşürüleceği bildirildi.


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