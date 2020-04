Ankara Armudu Akyurt’un simgesi olacak

Avrupa Birliği tarafından da desteklenen ’Rol Model Ankara Armudu’ projesi Akyurt’ta hayata geçiriliyor. 35 dönümlük arazi üzerine bin adet ahlat fidanı dikilmesi ile başlayan projede ise hedef Ankara Armudunu Akyurt’un simgesi haline getirmek.

Ankara Armudu özellikle Orta Anadolu’da yetişen bir tür olmasının yanında, ahlat ağacına yapılan armut aşısıyla da verimli hale geliyor. Akyurt’un kırsal bölgelerinde bol miktarda bulunan ahlat ağaçları Ankara Armudu’nu yeniden canlandırmada kilit rol oynayacak. Projenin başlangıcında çiftçi ve vatandaşlara Akyurt Halk Eğitim Merkezi ile birlikte genel ağaç budama ve aşılama eğitimi verildiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Geçmişte Akyurt ve çevresi Ankara Armudu bakımından zengin bir bölgeydi. Bugün bu türün yetiştiği tüm bölgelerden daha fazla üretimin geçmişte bölgemizde yapıldığını biliyoruz. Amacımız, eskiden olduğu gibi yeniden yüksek rekolte ile üretim yapılarak, Ankara Armudu’nu ait olduğu topraklarda canlandırmak, bakımlı ağaçlar yetiştirerek sağlıklı bir üretim yapmaktır. Bunun için de üretim yapılacak arazimiz hazır. Güzelhisar mahallemizde yer alan 35 dönümlük arazimize 1000 adet ahlat fidanı dikeceğiz" dedi.

Akyurt’taki Ankara Armudu popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini söyleyen Ayık, pekmez ve pestil gibi yan ürünlerinde üretileceğini kaydetti. Ayık şöyle konuştu: "Bir yılın sonunda ahlat fidanları armut aşılamaya uygun hale gelecek. Bölgemizden temin edilen sağlıklı Ankara Armudu kalemleri ile aşılanacak, böylece örnek uygulama bahçemiz oluşturulacak. Bu bahçede her yıl Akyurtlulara uygulama eğitimi verilecek, diğer taraftan da armut meyvesinden pekmez, pestil gibi yan ürün denemeleri yapılacak. Böylece Ankara Armudu’nun önündeki en büyük engel olan pazarlama konusu, üretilen yan ürünlerle aşılmış olacak. Diğer bir amacımız da ilçemizin dağlarında kendiliğinden köklenmiş ahlat ağaçlarını Ankara Armudu’na dönüştürmektir. Bu kapsamda her yıl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yapacağımız eğitimlerle Akyurt’un dağlarında kendiliğinden yetişmiş ahlat ağaçlarına Ankara Armudu aşılamaları yaparak hem eğitim verecek hem de Akyurt’taki Ankara Armudu popülasyonunu artırmış olacağız. Bu kapsamda her yıl 1000 ağacı aşılayacağız."