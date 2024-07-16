Ani işitme kaybına hiperbarik oksijenle tedavi

Akçakoyunlu, bir süre önce sağ kulağından gelen çınlama ve uğultu şikayetiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde sağ kulağında ani işitme kaybı olduğu belirlenen Akçakoyunlu, Kayseri Şehir Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Ünitesi'ne yönlendirildi.

Burada yüksek basınçla donatılan odada saf oksijen solunmasıyla gerçekleştirilen hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan Akçakoyunlu, denizaltını andıran odada 5 seans sonra sağlığına kavuştu.

Akçakoyunlu, yeniden duyduğu için mutlu olduğunu, günlük hayatını sürdürebildiğini fakat kulağının duymamasının kendisini çok rahatsız ettiğini, bu durumdan ailesinin de etkilendiğini ifade etti.

Hiperbarik oksijen tedavisini herkese öneren Akçakoyunlu, "Telefonla sağ kulağımla konuşmak istediğimde duyamıyordum. Sol kulağımla iletişimimi sağladım. Şimdi duyuyorum ve mutluyum. Aynı şikayetleri olanlara bu tedavi yöntemini öneriyorum" dedi.

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