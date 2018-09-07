Andre Ayew'den Gomis yorumu: Gitmesi şampiyonluk yolumuzu açtı

"Samuel Johnson, Yaw Preko ve Stephen Appiah ile birlikte Fenerbahçe’de forma giyen 3. Ganalı oyuncuyum. Bu oyuncuların hepsini tanıyorum. Appiah ile zaten milli takımda da oynadım. Hepsinin buraya gelmemde etkileri oldu, burayı tavsiye ettiler. Ben de onlar gibi başarılı olmak istiyorum."

"Her geçen gün daha iyiyi gidiyorum. Buraya Swensea takımından hazır olarak gelmiştim. Ciddi bir sakatlık yaşamadım. Takım arkadaşlarımla aynı seviye gelmek için çalışıyorum. En kısa zamanda fit olacağım. Hocamız beni nerede oynatmak isterse ben orada oynarım. 10 numara, 8 veya 7 numara fark etmez. Benim tek isteğim takıma yardım etmek ve kalitemi göstermek. Maçları kazanamadığımız zaman mutsuz oluyoruz."

"Gomis’in gitmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadım çünkü; en iyi arkadaşım gitti. Biz onunla gerçekten çok yakınız ve o benim bir ağabeyim gibi. Ona çok saygı duyuyorum o da bana. Transferi ile ilgili kendisi ile konuştum. Gomis, Galatasaray’ı çok sevdi ve orada çok seviliyordu. Gitmesi gerekiyordu ve gitti. Ben de onunla bir derbide karşılaşamadığımız için hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Ama tanrı bizler için en iyisini bilir. Tabii ki onun gitmesi Galatasaray’ı güçsüz yapacaktır. Bu da şampiyonluk yolunda bizim işimize gelen bir durum."

"Şampiyon olmak ve dördüncü yıldızı takmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sezon uzun bir lig olacak. Hem lig, hem kupa hem de Avrupa ligi maçları olacak. Avrupa ligi kolay olmayacak. Çok çalışacağız hedeflerimiz için. Dediğim gibi biz takıma ihtiyacı olan galibiyet ve kupalar için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın iyi günde kötü günde arkamızda olmalarını istiyoruz. Biz kazanacağız onlar bizim arkamızda olduğu sürede de başaracağız."

"Konuşmak için erken. Henüz birkaç maç yaptık ama İngiltere ve Fransa liginden çok farklı bir lig. Hiçbir rakibi küçümsememelisiniz. Bu ligde çok faza koşmalısınız. Fiziksel ve mental olarak hazır olmalısınız. Zamanla ligi daha iyi tanıyacağım. Kendi evimizde oynadığımız maçlar farklı ama kesinlikle saygıyı hak eden bir lig var. Küçük olarak adlandırılan takımlar bile transferler yapıyorlar ve çok iyi futbolcular buraya geliyor. Türkiye Ligi dünyada saygı görmeye başladı''

"Valbuena’yı 17 yaşımdan beri tanıyorum. Onunla birlikte uzun yıllar oynadım. Kendisi çok kaliteli bir futbolcu. Oyun görüşü, pasları çok üst düzeyde. Her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Kalitesini herkes geçen seneden biliyor. Taraftar da onu çok seviyor. Ben kendisine güveniyorum. Takım yüzde 100 olduğu zaman beklentileri karşılayacaktır."

"Swansea kulübünü tercih etmem hata oldu diye bir şey söyleyemem. Evet o dönemde beni isteyen çok fazla takım vardı. Ben de uyun tarzıma uygun olacağından ve aynı tarzda futbolcularla birlikte oynayacağımdan dolayı kabul ettim. O tarihteki teknik direktör de benim oyun stilime göre takımı oynatacağını söylemiş ve takımın anahtarlarını benim elime verdi. Hem futbol hem de finans açısından beni çok fazla istedikleri gösterdiler."

"Şu an burada çok mutluyum. Fenerbahçe’de iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Benfica maçında taraftarlarımıza turu armağan edemedik ama ona rağmen bizleri alkışlamaları gerçekten hepimizi çok etkiledi. Onları mutlu ve gururlu gördük. Fenerbahçe gibi bir taraftarınız varsa o taraftar için sahada her şeyinizi verirsiniz. Hedefim sezonu en iyi şekilde bitirmek. Geldiğim andan itibaren burada çok mutluyum."

"Burada yemekler mükemmel, insanlar Müslüman. Benim adıma yaşamak için güzel bir şehir. Güzeş bir şehir ama trafik için aynı şeyleri söyleyemem. Güzel camiler var. Bu güzel şehrin tek kötü tarafı sadece trafik. İnsanlar çok sıcakkanlı. Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı gelip benimle sohbet ediyor. Bu şehre gelmekle doğru karar vermişim."

"Taraftarın bu seneki ilgisi çok güzel. Bu sene karşılaştığımız durum geçen senelere kıyasla daha iyidir. Oyuncuların daha sakin daha güvenli ve mutlu olmasını sağlayacaktır. Fenerbahçe gibi bir takım her zaman şampiyon olamadığı zaman baskı olması normaldir. Sabırlı ve konsantre olmalıyız. Yeni bir proje var. Beklentiler yüksek biliyoruz ve buna uygun oyuncu kadrosu var. Yeni gelen isimler var. Josef ve Giuliano gittiler. Her ikisi de önemli futbolculardı."

"Galatasaray ve Beşiktaş, Saraçoğlu’nda galibiyet görmediler. Bunu biliyorum. Tabi ki her sene yeni bir senedir. Bu rekoru bir sene daha uzatmak bizim için mükemmel olur. Benim için derbileri kazanmaktansa ligi kazanmayı tercih ederim. Taraftarımızın onur meselesi. Bir hafta boyunca kafaları yukarıda onurlu geziyorlar. Taraftarımızı mutlu ve onurlu yapacağız. Bu sene hedefe taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz."

Kaynak:Ajansspor