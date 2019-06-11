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Anderson Talisca'dan Galatasaray'a cevap

Adı Galatasaray ile gündeme gelen Beşiktaş'ın eski futbolcu Anderson Talisca, "Guangzhou Evergrande ile 3 yıl daha sözleşmem var, ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

11 Haziran 2019 Salı 22:12
Anderson Talisca'dan Galatasaray'a cevap

Galatasaray'ın kiralamak için gündeme aldığı konuşulan Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande'de kariyerine devam edeceğini söyledi.

Brezilyalı oyuncu sosyal medyadan mesajlar aldığını belirtti ve, "Çok fazla sayıda mesaj alıyorum. Guangzhou Evergrande ile 3 yıl daha sözleşmem var ve ayrılma ihtimalim yok" ifadelerini kullandı.

"Geri dönüş anlaşaması yok"

Yetiştiği kulüp olan Bahia'da idman yapan ve tedavi olan Talisca, "Şu anda Bahia'da tedavi görüyorum ve kulübe ve profesyonllere minnettarım. Bahia ile herhangi bir anlaşmam yok ve şu anda Guangzhou Evergrande'nin oyuncusuyum" dedi.

Bahia Başkanından açıklama

Bahia Başkanı Guilherme Bellintani de, Talisca'nın maliyetini karşılayamayacaklarını kaydederken, "Talisca'yı kiralamaya kalkarsak, yıllar boyunca bankalara borçlanırız ve başka herhangi bir ödeme yapamayız" ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca, bu sezon Guangzhou Evergrande'de 12 maçta 11 kez ağları sarstı.

 

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:12
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