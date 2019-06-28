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'Ancak filmlerde olur' Yer değiştirdiler...

Mersin’de, cezaevindeki açık görüş sırasında ikiziyle yer değiştirip firar eden zanlı saklandığı evde yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 06:09
'Ancak filmlerde olur' Yer değiştirdiler...

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi’ndeki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan A. firar etti.

Mahkumun, açık görüş nedeniyle ziyaretine gelen ikizi Hüseyin A. ile yer değiştirdiğini belirleyen cezaevi yönetimi, çalışma başlattı.

İlçedeki Güneş Mahallesi’nde ikamet eden bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen firari mahkum, kendisini yakalamaya gelen ceza infaz koruma memurlarını karşısında görünce evden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda kovalamaca sonucu yakalanan Hasan A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Mahkumun kardeşi de gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 05:18
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