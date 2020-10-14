Anayasa’dan bihaber Gezi zekalılar!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Hatay’da yaşanan orman yangınları tüm ülkeyi yasa boğarken, bu üzücü olaya sessiz kalanlara tepkiler de devam ediyor. Yanan ormanlarla ilgili bazı siyasi ve marjinal gruplar algı oluşturmaya çalışırken, orman kanunundan haberleri olmadığı açıkça ortada. Yanan ormanlar ilgili kanun gereği başka bir şekilde kullanılamaz ve yeniden ormana dönüştürülür. Geçtiğimiz cuma günü PKK’lı teröristlerin başlattığı Hatay’ın Belen ilçesindeki orman yangınları, kısa süre içerisinde diğer ilçelere de sıçramış ve şehirde büyük hasara yol açmıştı. Tüm ülkeyi yasa boğan yangınlar sonrası ormanlardaki ağaçlar ve canlıların büyük bölümü küle dönerken, siyasi ve marjinal gruplar algı oluşturmaya çalışıyor.

Ormanlar anayasa güvencesi altında!

Orman yangınları üzerinden yaygara koparanlara Anayasa’nın gerekli cevabı verdiğini söyleyen Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz Akit’e yaptığı açıklamada, “Anayasa’nın 169. Maddesi gereğince; ‘Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz” bilgisini paylaştı.

Ortak mı korkak mı?

“Bir ağaç kesildiğinde ortalığı ayağa kaldıranlar eli kanlı terör örgütü PKK’nın en son yüzünü Hatay orman yangınındaki hainliği ile göstermesine rağmen bir kesimin sesini medyadan duyamaz olduk” diyen Hasan Türkyılmaz, “Bir ağaç için ortalığı ayağa kaldıranlar hani neredesiniz? Hatay’da değil bir ağaç binlerce ağaç yandı, tabiatta yüzlerce canlı ve yerleşim yerleri zarar gördü. Son orman yangınlarında aleni provokasyonu bulunan, Hatay yangınında karaktersizliğini attığı naralar ile gösteren bu melun terör örgütü PKK’ya diyecek birkaç sözünüz yok mu? Acaba eli kanlı terör örgütüne karşı korkaklık mı yoksa ortaklık mı hissine sahipsiniz?” görüşünü dile getirdi.