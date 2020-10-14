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Gündem Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın yeni paylaşımları ortaya çıktı
Gündem

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın yeni paylaşımları ortaya çıktı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın geçtiğimiz haftalardaki paylaşımlarında bazı mesajlar verdiği öne sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:47:00 -
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın yeni paylaşımları ortaya çıktı

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin gece çekilmiş fotosunu Twitter hesabından paylaşarak "ışıklar yanıyor" ifadesini kullanarak darbe iması yapması sonrası büyük tepki çekti.

Sosyal medya hesabından üstü kapalı mesajlar veren Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'in 7 Ekim'de attığı twitler de birçok kesim tarafından tartışma konusu oldu.

Yıldırım, Yunan yazar Nikos Kazancakis'in Günaha Çağrı kitabından bazı kısımlar paylaşarak, "Zebedi baba, yalancı peygamberden bıkmış, usanmıştı. Hepside önceden anlaşmış gibi mal sahiplerine, rahiplere ve krallara saldırıyordu. Bu dünyada istikrarlı, iyi ne varsa yıkmak istiyorlardı. Zebedi baba: Yaşasın Romalılar, Varsın tapsınlar, bana ne. Yaşasınlar! Düzeni sağlıyorlar ya" dedi.

AYM üyesinin sisteme yönelik üstü kapalı mesajlarını yorumlayan bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Bakılsa daha neler çıkacak' yorumlarını yaptı.

Hesabı gizliye aldı

Engin Yıldırım, skandal paylaşımı sonrası gelen yorumların ardından geri adım atarak sosyal medya hesabını gizliye almıştı.

 

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Yorumlar

demirtaş, berberoğlu konusunda hak ihlali kararı verenlerin sicilleri araştırılmalı o ışıklar millet tarafından yakılacak ve  millet önünde hesap verecekler
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demir

Adamda kara kuvvetleri,deniz kuvvetleri,jandarma,hava kuvvetleri olarak 800.000 askerivar diyorlar...darbe yapma ihtimali büyük.
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