ANALİZ - Fahrizade suikastı ve İran’ın kritik tercihi

İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikastın amacının İran’ı misillemeye sevk etmek ve dolayısıyla da savaşa kışkırtmak olduğu yüksek bir ihtimal ve İranlı yöneticiler de bu durumun farkında - ABD’de yönetimin Trump’tan Biden’a devredileceği önümüzdeki süreçte İsrail, sıcak çatışma veya savaş yoluyla yeni dönemde de ABD-İran ilişkilerini ipotek altına almak istiyor - İran’ın bu saldırı karşısında tercih edebileceği iki yol bulunuyor ve her iki yolun da bir maliyeti var. Sert bir karşılık verilmesi ABD'nin de dahil olduğu geniş çaplı bir savaşı tetikleyebilir; sessiz kalmanın en ağır maliyeti ise iç kamuoyundaki prestij kaybı olacak - Her ne kadar Trump’ın “maksimum baskı” siyasetine karşı İranlı yetkililer “aktif direniş” ve “stratejik sabır” gibi kavramları seferber etseler de İranlıların retorik kabiliyetleriyle İran’ın materyal kapasitesi arasındaki boşluk her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. İran’ın içinde bulunduğu durum, topyekûn bir savaşı göze almasına fırsat vermiyor