Analig Taekqondo’da Kayseri Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu Düzce’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Final müsabakalarında Kayseri takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Düzce’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Final müsabakalarında Kayseri takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo müsabakaları 03 - 05 Mayıs 2019 tarihleri arasında Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda yapıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen 16 ilden 320 sporcunun katıldığı müsabakalarda Kayseri Taekwondo sporcularından 55 Kg Büşra Öztürk 1., 51 Kg Kübra Nur Özdemir 2., 29 Kg Zeynep Asya Yeşil 3., 33 Kg Sudenaz Fatma Tekel 3, 41 Kg Kevser İkiz 3., 44 Kg Melisa Özlü 3. ve 47 Kg Elif Dağhan 3. oldu.

Sporcularımız elde ettikleri bu dereceler ile takım halinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Liginde Türkiye üçüncüsü olan Kayseri Taekwondo takımı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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