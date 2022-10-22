Anadolu Isuzu’dan Fas’a 12 Turkuaz midibüs teslimatı
Ticari araç markası Anadolu Isuzu, Fas’a 12 adet Turkuaz midibüs teslim etti.
Marka, bu teslimatla yurt dışı pazar başarılarına yenisini eklemiş oldu. Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip tesislerinde ‘Terzi Usulü İmalat’ modeli ve yüzde 70’lere varan yerlilik oranıyla ürettiği çevreci, yenilikçi, konforlu midibüs ile otobüsler dünya kentlerinde başarıyla hizmet veriyor Türkiye’nin midibüs ihracat şampiyonluğu unvanını sürdüren marka son olarak Kuzey Afrika bölgesinin en önemli pazarlarından Fas’a 12 adet Turkuaz midibüsün teslimatını gerçekleştirdi. Planlanan zamanlama dahilinde teslim edilen araçlar Kazablanka kentinde servis taşımacılığı alanında hizmet verecek.
Servis taşımacılığında da öncü
Anadolu Isuzu’nun yurt dışı pazarlarda öne çıkan modellerinden Isuzu Turkuaz, yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, ferah iç hacmi, geniş bagaj olanaklarıyla beğeni topluyor. Model, 7.7 metre uzunluğu, 190 PS gücündeki yüksek performanslı motoru, otomatik Isuzu şanzımanıyla servis, turizm ve okul taşımacılığı için ideal çözüm niteliğinde görülüyor.