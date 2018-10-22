Anadolu'dan gelen sağlık: Işgın'ın müthiş faydası!

IŞGININ FAYDALARI

Anadolu'da yayla muzu olarak da bilinen ışgın, Atlanta Üniversitesi'nde iki aşamada değerlendirmeye alındı. Sonuçlar ise son derece tatmin edici… Çıkan bulguya göre kanser hastalığının yeni bir ilacı olacak nitelikte. Deney sonuçlarının olumlu olması, bilim insanlarını da harekete geçirmiş durumda. Uzmanlar birkaç yıl içerisinde kanser tedavisinde kullanılmak istediklerini belirttiler. Kanser hücreleri tedavisinin yanı sıra birçok hastalığa da iyi gelen ışgın, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıklıkla tüketiliyor. Anadolu insanının alışkın olduğu dağ muzuna, batı kesim biraz uzak kalmış sanki. Hatta içimizde adını duymayanlar da çıkacaktır ama olsun. “Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır” diyoruz ve tüm faydalarını öğrenmek isteyenler için sıralıyoruz. Kuzugiller familyasından olan ışgın çiğ, zeytinyağlı, yumurtalı olarak yenilebiliyor. Reçelini yapanlar da var tabii, onlar bu tada gerçekten aşık… Yüksek oranda C vitamini içermekle beraber hazmı kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır. Mide bulantısı yaşıyorsanız, taze ışgın yemeniz yeterli. Tükettiğiniz andan itibaren kusmanızı engelleyecektir. Yukarıda da detaylı olarak bahsettiğimiz gibi, içerdiği polifenol maddesi sayesinde kanser hücrelerinin gelişimini engelliyor. Afrodizyak etsini de unutmamak lazım… Bu ayrıntıya dikkat edelim: Hamile ve emziren kadınların ışgını tüketmemesi öneriliyor. Ayrıca oksalik asit içerdiği için yaprakları kesinlilke tüketilmemeli, çünkü zehirleyebilir.

IŞGIN NEREDE VE NASIL YETİŞİR?

Sivas, Erzurum, Malatya, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Van ve Mardin civarında bol bol bulmak mümkün ışgını. Toprakta yetişen bu bitkinin tadı kiviyi anımsatıyor. Hafif ekşimsi olan ışgının çiçekleri de oldukça hoş kokulu. Hatta bazı içeceklerin yapım aşamasında da kullanılmakta bu çiçekler… Toprakta yetişen ışgın bitkisinin gövdesi ve kök kısmı tüketilmeye uygundur. Yaprakları haricinde güzel bir tada sahiptir.



