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Anadolu'dan gelen sağlık: Işgın'ın müthiş faydası!

Türkiye’nin doğusundan gelen doğal, sağlıklı ve faydalı olan ışgının, diğer adıyla ise yayla muzunun kansere çok iyi geliyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 18:45
Anadolu'dan gelen sağlık: Işgın'ın müthiş faydası!

IŞGININ FAYDALARI

Anadolu'da yayla muzu olarak da bilinen ışgın, Atlanta Üniversitesi'nde iki aşamada değerlendirmeye alındı. Sonuçlar ise son derece tatmin edici…  Çıkan bulguya göre kanser hastalığının yeni bir ilacı olacak nitelikte. Deney sonuçlarının olumlu olması, bilim insanlarını da harekete geçirmiş durumda. Uzmanlar birkaç yıl içerisinde kanser tedavisinde kullanılmak istediklerini belirttiler. Kanser hücreleri tedavisinin yanı sıra birçok hastalığa da iyi gelen ışgın, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıklıkla tüketiliyor. Anadolu insanının alışkın olduğu dağ muzuna, batı kesim biraz uzak kalmış sanki. Hatta içimizde adını duymayanlar da çıkacaktır ama olsun. “Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır” diyoruz ve tüm faydalarını öğrenmek isteyenler için sıralıyoruz. Kuzugiller familyasından olan ışgın çiğ, zeytinyağlı, yumurtalı olarak yenilebiliyor. Reçelini yapanlar da var tabii, onlar bu tada gerçekten aşık… Yüksek oranda C vitamini içermekle beraber hazmı kolaylaştırır ve mideyi rahatlatır. Mide bulantısı yaşıyorsanız, taze ışgın yemeniz yeterli. Tükettiğiniz andan itibaren kusmanızı engelleyecektir. Yukarıda da detaylı olarak bahsettiğimiz gibi, içerdiği polifenol maddesi sayesinde kanser hücrelerinin gelişimini engelliyor. Afrodizyak etsini de unutmamak lazım… Bu ayrıntıya dikkat edelim: Hamile ve emziren kadınların ışgını tüketmemesi öneriliyor. Ayrıca oksalik asit içerdiği için yaprakları kesinlilke tüketilmemeli, çünkü zehirleyebilir.

 IŞGIN NEREDE VE NASIL YETİŞİR?

Sivas, Erzurum, Malatya, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Van ve Mardin civarında bol bol bulmak mümkün ışgını. Toprakta yetişen bu bitkinin tadı kiviyi anımsatıyor. Hafif ekşimsi olan ışgının çiçekleri de oldukça hoş kokulu. Hatta bazı içeceklerin yapım aşamasında da kullanılmakta bu çiçekler… Toprakta yetişen ışgın bitkisinin gövdesi ve kök kısmı tüketilmeye uygundur. Yaprakları haricinde güzel bir tada sahiptir.

 


Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 18:45
  1. Van
  2. Tunceli
  3. Sivas
  4. Mardin
  5. Malatya
  6. Hakkari
  7. Erzurum
  8. Elazığ
  9. Bitlis
  10. Bingöl
  11. ışgının faydaları
  12. ışgın
  13. ışgın kanser
  14. kansere karşı ışgın

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