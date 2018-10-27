Anadolu'da "Artık evlenmek istiyorum" demenin yolları

İlk akla gelenleri sıralayalım:

Delikanlı, sofraya fazladan bir kaşık koymaya başladığında bu ailesine "Eve yeni birinin gelmesini istiyorum" demektir.



Eğer bir genç gece yatarken, sürekli olarak ayağını yorgandan dışarı çıkartarak yatarsa bu 'beni evlendirin' demenin bir başka yolu.

Erkek çocuk, yemek yerken tabaktaki pilava kaşığını dik olarak saplarsa, sabah erkenden kalkıp babasının ayakkabılarını ters çevirir veya eşiğe çivilerse, sabah tarlaya gitmek için eşeğine ters binerse, ayakkabıların ökçesine basıyorsa aile anlar ki, oğlan artık evlenmek istiyor.

Yok yine anlamalığa mı vuruyorlar. Bu sefer genç yapması gereken işleri savsaklar. Boşvericiliğe vurur. O eski cevval çocuk gider, uyuz, miskin, yerinden kalkmaya üşenen bir delikanlı gelir.

Genç saçlarını sürekli olarak ıslatıp taramaya başlayıp, kahve gibi kalabalığın olduğu alanlarda sık sık tarak ile saçını taramaya başladığında bu evlenmek istediğini söylediği anlamına gelir.

Nevşehir yöresinde ki gençler, yataklarında ki yorganı ortadan keserek evlenmek istediklerini belli ederler.

Çorum yöresine ait olarak bilinen bu davranışta, gençler babalarının ibriğine biber atarlar ki babaları abdest alırken ağızlarına acı su gelsin.

Bu da mı yetmedi, başlar sakarlık yapmaya.. Ekin biçerken tırpanı kırar. Su getirirken testiyi düşürür. Eşeği ahıra bağlamayı unutur..

Daha mı anlamıyorlar. Canına tak ettiyse babasının ayakkabısını dama atar veya dış kapı üzerine çiviler. Geceleri yatarken çok üşüdüğünü söyler. Damların ve bağların başında yüksek sesle türkü söyler. Bu durum zıvandan çıkıp bütün çevreye "Ben evlenmek istiyoruuuum!" diye bağırmakla eşdeğerdir.

Dam dedik de, Çarşamba yöresinde delikanlılar komşularının damında ki testiyi sapanla kırarlar. Böylece komşuları "Anam gari siz bu oğlanı everin!" derler.

Bazı yörelerde delikanlılar bir de sürekli olarak hele ki güç yetirebiliyorsa baba ile güreş yapmak ister.

"Kızlar ne yapar?" diyeceksiniz

Kızlar boş durur mu? Onların da kendilerine göre olayı lisan-ı münasiple anlatacak yolları var.

Eğer bir genç kız testileri kaptığı gibi durup durup su almaya köyün çeşme başına gidiyorsa anası babası iyi düşünmeli..



Hele kirli temiz ayırt etmeden evde ne kadar çamaşır varsa hepsini toplayıp soluğu dere boyunda alırsa, bu kızın aklı kaçmak üzere demek. Besbelli birine sevdalı!

Evde kapıları birbiri ardına sert açıp kaparsa veya yıkadığı bulaşıkları kirli bırakıp, bardak ve çanakları kırarsa kibarca evlenmek istiyor demektir.

Genç kız ikide bir ocağın üzerindeki yemeği yakar, ana-baba sözü dinlemez hep kendi bildiğini yapmak ister, sinirli davranır. Olur olmadık her şeyi bahane ederek kavga eder veya sık sık cam silerse, durup durup küskünlük çıkarıyorsa, unla iş yapacakken, üsütüne başına ve etrafa saçıyorsa sevdalandığını açık açık belli ediyor demektir.