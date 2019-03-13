Anadolu Yıldızlar Ligi’nin şampiyonu Diyarbakır

Amasya’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Finalleri müsabakalarında Diyarbakır erkek takımı şampiyon oldu.

Hokey Federasyonu Diyarbakır il temsilcisi Mehmet Veysi Koyun, Amasya’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Finalleri’nde tarihi bir başarıya imza attıklarını söyledi. Koyun, 6-10 Mart tarihleri arasında Amasya yapılan müsabakalara 12’si kız toplam 24 takımın katıldığını belirtti. Koyun, şöyle dedi:

"Erkek takımımız ilk maçta Bolu’yu 2-0 yendi ve Erzurum ile ikinci maçta 1-1 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise Amasya’yı 2-1’lik sonuçla mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Final maçında ise Kocaeli ile eşleşen takımımız, çok çekişmeli bir maça imza attı. Zevkli ve zorlu geçen final maçı 1-1 berabere tamamlandı. Uzatmalara giden müsabakada da sonuç değişmeyince penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarının ardından takımımız final maçını 4-2 kazanarak, Türkiye şampiyonu oldu.”

Anadolu Yıldızlar Ligi’nde ilk kez Türkiye birinci olan takımlarının şampiyonluk kupalarını Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel’in verdiğini belirten Koyun, “Bu başarı tarihidir. İlk kez bu alanda Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyuz. Sporcularımız başta olmak üzere, antrenörümüzü ve emeği geçenleri kutluyorum. Olimpiyatlara hazırlık için ilk basamak olan bu ligler gelecekte daha güzel yerlere gelmememizi sağlayacaktır. Diyarbakır olarak Anadolu Yıldızları Liginde takım halinde ilk kez şampiyon olan takımımıza desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.