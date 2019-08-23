0553 313 94 23

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı sezon hazırlıklarına başladı

THF 1.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:57
Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı sezon hazırlıklarına başladı

THF 1. Ligi’nde mücadele eden ve geçtiğimiz yılı 3’üncülükle tamamlayarak yeni sezon için umut veren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı sezon hazırlıklarına başladı.


Sezonun ilk antrenmanını Sazova Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi’nde yaptığı koşu antrenmanıyla gerçekleştiren takım, yeni sezon hazırlıklarını ilerleyen günlerde de farklı antrenman programlarıyla sürdürecek. Anadolu Üniversitesi ekibi, bu kapsamda Porsuk Spor Salonu’nda ve Eski Çağdaş Spor Salonu’nda ise salon ve ağırlık antrenmanları yapacak.


"Hedefimiz her zaman üst sıralarda yer almak"


Yeni sezon hazırlıklarına ilişkin bilgiler veren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı, “Geçtiğimiz sezon genç bir takımla mücadele ettik. Kadromuzdaki sporcularımız kendi öğrencilerimizden oluşuyordu. Geçen yılki kadromuzu koruduk ve bu sene de aynı takımla ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Zaten Anadolu Üniversitesinin hedefi her zaman üst sıralarda yer almaktır” dedi.


Kadın hentbol takımının yaz döneminde de çalışmalarına ara vermediğini belirten Antrenör Kabadayı, il dışındaki sporcuların da kendilerine vermiş oldukları antrenman programı kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Sporcuların yeni sezon için bir araya geldiklerini ifade eden Murat Kabadayı, bu kapsamda da Sazova Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi’nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdiklerini ve çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
    1. Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
    2. Tokat’ta metrekareye 34.2 kilogram..
    3. Iraklı yaşlı kadının İran'da..
    4. Antalya yaş sebze ve meyvede dünyayı..
    5. Napoli, Hirving Lozano'yu transfer..
    6. ABD’nin füze denemesinden sonra..
    7. Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat..
    8. Başkan Soyer, İzmirlilerin ulaşım ile..
    9. Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
    10. Şanlıurfa’da altgeçit ve caddeler..
    11. "Kadına karşı her türlü ayrımcılığı..
    12. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    13. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    14. Bahçe yangını korkuttu
    15. Zehirlenen Rus muhalif Navalny tahliye..
    16. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir..
    17. Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır
    18. "Türkiye Doğu Akdeniz'deki çalışmalar..
    19. Didim’de yuvaya bırakılan 83..
    20. Damal’da yeni otogar hizmete girdi
    21. Endonezya polisi ayrılık yanlısı..
    22. MHP'den il başkanlıklarına "Malazgirt..
    23. Arabayla dükkana daldı
    24. Engelli anne-babasını taşıdığı motoru..
    25. Aydın Büyükşehir yaz konserine devam..
    26. Yaralı Balaban kuşu tedavi edilip..
    27. Tarlasına Hint keneviri eken çift..
    28. Gaziantep’te evde çökme: 6 yaralı
    29. Memur-Sen Erzurum il yönetiminden..
    30. GÜNCELLEME - Gaziantep'te evin zemini..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi