Anadolu takımına şok: Taraftarlar yönetime el koydular

Bucaspor kulüp binasına girerek kulüp başkanlık koltuğuna oturan Bucaspor taraftarları, “Bundan sonra kulübü biz yönetiyoruz” diyerek seçilen yönetimi tanımadıklarını belirtti.

Aynı zamanda sosyal medya üzerinden Bucaspor’un bazı taraftar sayfalarından,”Kamuoyuna Duyurulur! Bucaspor Kulübünde gerçekleşen ‘yolsuzluk’ sebebiyle 17.07.2018 tarihi itibariyle kulüp yönetimine taraftarlar olarak el koymuş bulunmaktayız” açıklaması yapıldı.