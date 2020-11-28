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Aktüel Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı
Aktüel

Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı

Otoyolun Kocaeli kesiminde iki tırın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:34:48 -
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, iki tırın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı, otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk A. yönetimindeki 41 YE 027 plakalı tır, aynı yönde giden Özkan Ö. idaresindeki 41 KG 426 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ufuk A, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamaması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.

Güzergahı kullanan araçlar, Dilovası turnikelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan kaza yerine 30 metre uzaklıkta başka bir tırın da yoldan çıkarak kaza yaptığı görüldü.

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