Anadolu Grubu’ndan Yeni Akit’e ziyaret Ziyaretin ardından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu ziyaret etti.

Otomotivden enerjiye, pek çok alandaki faaliyetleri ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, Özilhan ve Karahasanoğlu, sohbetlerinde genel değerlendirmelerin yanısıra ekonomideki gelişmeler ve yaklaşan yerel seçimler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Kaan Ünver de yer aldı. Ziyaretin ardından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir hediye takdim etti.



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