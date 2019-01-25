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Anadolu Grubu’ndan Yeni Akit’e ziyaret

Ziyaretin ardından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu ziyaret etti.

25 Ocak 2019 Cuma 14:06
Anadolu Grubu’ndan Yeni Akit’e ziyaret

Otomotivden enerjiye, pek çok alandaki faaliyetleri ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette, Özilhan ve Karahasanoğlu, sohbetlerinde genel değerlendirmelerin yanısıra ekonomideki gelişmeler ve yaklaşan yerel seçimler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Kaan Ünver de yer aldı.

Ziyaretin ardından Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir hediye takdim etti.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:06
  1. Tuncay Özilhan
  2. Akit Medya Grubu
  3. Anadolu Grubu
  4. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan
  5. Mustafa Karahasanoğlu

YORUM YAZ

  • ferhatferhat1 sa önce
    Biracı Tüsiad cılarla ne işiniz olur
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Efes Bira Coca Cola Domuz eti satan MigrosMac Donals vb. lerinin Türkiye bayiisiTÜSİAD cı 28 Şubatcılardan brifingli Tuncay bayram değilk seyran değildurupdururken nerden aklına esmişte sizi ziyarete gelmiş? İlginç hakkatten ilginç!

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