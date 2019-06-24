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Anadolu Efes'ten yerli takviyesi

- Lacivert-beyazlı basketbol takımı, Banvit'te forma giyen milli oyuncu Tolga Geçim ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
Anadolu Efes'ten yerli takviyesi


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, milli oyuncu Tolga Geçim'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Banvit'te forma giyen 23 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kısa forvet pozisyonunda görev yapan 2,05 metre boyundaki oyuncunun kariyerine Adana Çınarspor'da başladığı bildirildi.

Açıklamada, 2008 yılında Banvit altyapısına katılan Tolga Geçim'in 2014'ten bu yana ise A takımda forma giydiği kaydedildi.

Tolga Geçim, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 25 maçta 8,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları ile oynadı.

Geride kalan sezonda Bandırma ekibiyle FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 müsabakaya çıkan milli basketbolcu, maç başına 6,3 sayı, 2,2 ribaunt ve 5,1 asist üretti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:38
  1. Anadolu Efes
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  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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