Anadolu Efes'te şampiyonluk kutlaması Play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 4-3'le geçen lacivert-beyazlılar, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, soyunma odasında şampiyonluğu kutladı. Play-off final serisinin yedinci ve son maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon olan lacivert-beyazlı ekipte, kupa töreninin ardından soyunma odasında şampiyonluk coşkusu yaşandı. Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan'ın da girdiği soyunma odasında basketbolcular ve teknik ekip, kupayla basın mensuplarına poz verdi. Lacivert-beyazlılar, tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Öte yandan, karşılaşma boyunca kenarda oturan ve durgun tavrıyla dikkati çeken Başantrenör Ergin Ataman'ın neşeli olduğu görüldü.

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