Anadolu Efes'in play-off biletleri satışta - Lacivert-beyazlıların, THY Avrupa Ligi play-off turunda sahasında oynayacağı ilk 2 maç için bilet paketi satışa çıkarıldı



İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes'in, play-off'ta sahasında oynayacağı ilk 2 maç için bilet paketi satışa çıktı. Yapılan açıklamada, play-off'a 4. sıradan girmeyi garantileyerek saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlıların, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı ilk 2 maçın biletlerinin paket halinde satışa sunulduğu belirtildi. "BenimYerimBurası" etiketiyle satışa çıkarılan biletlerin fiyatları 45 ile 150 lira arasında değişiyor. Anadolu Efes, play-off'taki ilk maçını 16 ya da 17 Nisan, ikinci maçını ise 17 ya da 18 Nisan'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Lacivert-beyazlıların play-off'taki rakibi iki haftası kalan normal sezonun bitiminde sonra belli olacak.

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