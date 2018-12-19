0553 313 94 23

Anadolu Efes, Rusya deplasmanında

- Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
Anadolu Efes, Rusya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak.

Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon iyi bir grafik çizen lacivert-beyazlı ekip, 13 maçın 9'unu kazandı. Avrupa'nın önde gelen takımlarından olan CSKA Moskova ise 13 karşılaşmada 10 galibiyet aldı.


- Avrupa'da 634 maç


Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 635. maçına çıkacak.

Uluslararası organizasyonlarda 634 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet alırken, 285 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 387. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 386 karşılaşmada 192 galibiyet ve 194 yenilgi gördü.


- CSKA deplasmanında galibiyeti yok


Anadolu Efes, CSKA Moskova ile deplasmanda yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.

Rus ekibiyle Avrupa Ligi'nde 18 kez karşı karşıya gelen lacivert-beyazlı takım, 3 galibiyet alabilirken, 15 mücadeleden yenik ayrıldı.

Deplasmanda CSKA Moskova ile 9 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalardan galibiyet elde edemedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. CSKA Moskova
  4. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sporda 2018 böyle geçti (12)
    1. Sporda 2018 böyle geçti (12)
    2. Sporda 2018 böyle geçti (8)
    3. Sporda 2018 böyle geçti (9)
    4. Sporda 2018 böyle geçti (11)
    5. Sporda 2018 böyle geçti (7)
    6. Sporda 2018 böyle geçti (6)
    7. Sporda 2018 böyle geçti (10)
    8. Sporda 2018 böyle geçti (4)
    9. Sporda 2018 böyle geçti (5)
    10. Sporda 2018 böyle geçti (2)
    11. Sporda 2018 böyle geçti (1)
    12. Sporda 2018 böyle geçti (3)
    13. Minik eller kuşları yuvasız bırakmadı
    14. 7 tarihi eser kaçakçısı suçüstü..
    15. Bakanlık açıkladı: 599'u trafikten men..
    16. Deniz Feneri'nden, Yemen'e insani yardım
    17. Sinema dünyası "Açık Medeniyet"te..
    18. MHP'de flaş gelişme! 9 isim istifa etti
    19. Demba Ba Galatasaray'da
    20. Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara..
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Avrupa'da deprem! Başbakan istifa etti
    Avrupa'da deprem! Başbakan istifa etti