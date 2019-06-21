



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda play-off final serisinin 7. maçında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon olan lacivert-beyazlılar, maç sonu düzenlenen törenle 9 yıldır hasret olduğu kupayı kaldırdı.

Lacivert-beyazlıların şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kaptan Doğuş Balbay'a takdim etti.

Büyük bir sevinç yaşayan Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu coşkulu bir şekilde taraftarıyla kutladı.

Fenerbahçe Beko'ya da ikincilik ödülleri ise maçtan sonra takdim edildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da sahaya inerek oyuncuları ve başantrenör Zeljko Obradovic'i sezon genelinde gösterdikleri performans nedeniyle kutladı.

Ali Koç, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ı da aldıkları şampiyonluktan dolayı tebrik etti.

Fenerbahçeli oyuncuların Anadolu Efes'in kupa almasını saha içinde beklemesi dikkati çekti. Lacivert-beyazlılar kupasını aldıktan sonra sarı-lacivertli takım soyunma odasına gitti.





- MVP Larkin





Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin oldu.

Larkin, 38 sayı, 3 ribaunt, 4 asist ve 35 verimlilik puanıyla MVP olmaya hak kazandı.