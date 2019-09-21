Anadolu Efes Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Anadolu Efes Fenerbahçe maç bileti
Bu yıl 35.'si düzenlenecek Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak maç öncesi bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı kupası maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...21 Eylül 2019 Cumartesi 14:46
Bu yıl 35.'si düzenlenecek Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak maç öncesi bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı kupası maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...
Anadolu Efes Fenerbahçe maç biletleri ne kadar?
Platinum (Tarafsız Seyirci) - 150.00 TL - Tükendi!
Gold (Tarafsız Seyirci) - 100.00 TL - Tükendi!
Tribün (Anadolu Efes Tarafı) - 50.00 TL
Tribün (Fenerbahçe Beko Tarafı) - 50.00 TL
Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Anadolu Efes Fenerbahçe maçı 26 Eylül Perşembe günü(Yarın) saat 19.00'da başlayacak. Maç yayıncısı henüz belli değil.
Anadolu Efes Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı nerede oynanacak?
35. defa oynanacak olan kupa maçı, bu sene Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenleniyor. Karşılaşmayı yerinden takip etmek isteyen basketbolseverlerin Gaziantep'te bulunan Karataş Şahinbey Spor Salonu'na gitmesi gerekmekte.
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