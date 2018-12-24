Ana kuzuları vatan için yola çıktı... Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!
Çankırı'dan çok sayıda asker, zırhlı araçlarla birlikte Suriye sınırına ulaşmak üzere trenle yola çıktı. Tren garında duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından ana kuzularını taşıyan tren hareket etti.24 Aralık 2018 Pazartesi 23:52
Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi.
Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi.
Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da Çankırı Garı'ndan bölgeye giden askerleri uğurlamaya geldi.
Duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından zırhlı araç ve askerleri taşıyan tren, hareket etti.
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