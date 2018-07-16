Amrabat'ın yeni takımı belli oldu
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Nordin Amrabat, Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer oldu.16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:00
Galatasaray'ın eski oyuncusu Nordin Amrabat, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu.
Al Nassr tarafından yapılan resmi açıklamada, Nordin Amrabat'ın bonservisinin alındığı ve Fas milli futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
BONSERVİSİ AÇIKLANMADI
31 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisinin ne kadar olduğu açıklanmadı.
Geçen sezonu La Liga ekiplerinden CD Leganes'te kiralık olarak geçiren Amrabat, 30 lig maçında 2 gol atıp 3 asist yapmıştı.
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