Amerikan küstahlığı! "Erdoğan görüşme talep ederse Trump değerlendirir"

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugünkü basın toplantısında, “Elbette eğer (İran Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani görüşme talebinde bulunursa Başkan, bunu isteyip istemeyeceğine karar verecek” dedi. ABD temsilcisi, 'İran’ın sorun oluşturduğu' ve 'dünyanın her tehlikeli noktasında' yaşananlara dahil olduğunu ileri sürdü.



Haley’e ayrıca Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüme olasılığı soruldu. ABD’li diplomat, “Sanırım, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan’a görüşme talebini gönderirse o karar verir ve biz ne olacağını göreceğiz” cevabını verdi. Haley'in bu cevabı küstahça vermesi dikkat çekti.