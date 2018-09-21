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Amerikan küstahlığı! "Erdoğan görüşme talep ederse Trump değerlendirir"

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Başkan Donald Trump’ın, Türkiye ve İran liderlerinin görüşme talebinin gelmesi durumunda,görüşüp görüşmeyeceği kararını vereceğini söyledi.

21 Eylül 2018 Cuma 00:20
Amerikan küstahlığı! "Erdoğan görüşme talep ederse Trump değerlendirir"

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugünkü basın toplantısında, “Elbette eğer (İran Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani görüşme talebinde bulunursa Başkan, bunu isteyip istemeyeceğine karar verecek” dedi. ABD temsilcisi, 'İran’ın sorun oluşturduğu' ve 'dünyanın her tehlikeli noktasında' yaşananlara dahil olduğunu ileri sürdü.

Haley’e ayrıca Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüme olasılığı soruldu. ABD’li diplomat, “Sanırım, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan’a görüşme talebini gönderirse o karar verir ve biz ne olacağını göreceğiz” cevabını verdi. Haley'in bu cevabı küstahça vermesi dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 00:20
  1. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley
  2. Nikki Haley
  3. ABD
  4. İran
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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