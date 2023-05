Amerikalı ünlü yatırımcıdan iddialı sözler! 'ABD'nin zamanı doluyor, doların sonu geliyor'

Singapur merkezli Kuantum Fonu'nun kurucu ortağı olan Rogers, doların kullanımına çok fazla güvenmenin birden çok soruna yol açabileceğini belirterek, giderek daha fazla ülkenin dolar konusunda tereddüt etmeye başladığına dikkat çekti.

Rogers, Rus medya kuruluşu Sputnik'e verdiği röportajda, "Amerika'nın birçok dostu, ABD dolarıyla rekabet edecek ve sonunda onun yerini alacak bir şey bulmaya çalışarak hareket ediyor" dedi.

ABD DOLARININ İTİBARI

Ünlü yatırımcıya göre, uluslararası bir para birimi kesinlikle nötr bir statüye sahip olmalı ve Washington'un tam tarafsız olmaması nedeniyle ABD'nin kredilerdeki itibarına dair artan endişelerle birlikte doların bu nitelikten mahrum kaldığını belirtti.

Rogers şöyle devam etti:

"Pek çok insanın bir dakika için bu parayı kullanmak isteyip istemediğini bilmiyorum, çünkü 'bir gün bu parayla bir sorunum olacak' demeye başlıyor. Ama aynı zamanda, dünyanın uluslararası para biriminin tamamen nötr olması gerekiyor. Herkes istediği şey için kullanabilir fakat şimdi Washington'un kuralları değiştiriyor ve eğer sana kızarlarsa, seni kesip atarlar.”

Rogers, giderek artan sayıda ülkenin dolara alternatif aradığını ve Çin yuanının uluslararası girişimlerini sürdürmek için en yaygın araç olarak ABD para biriminin yerini alabileceğini sözlerine ekledi.

"AMERİKAN DOLARININ DEVRİ SONA ERİYOR"

Rusya, uluslararası ticarette yuanı benimseyerek son birkaç yılda Çin ile ekonomik bağlarını güçlendiriyor. Nisan ayı başlarında Çin para birimi, Rusya'da en çok işlem gören yabancı para birimi olarak doların yerini aldı. Dahası, yuan dünya çapında birçok farklı pazarlara girmeye devam ediyor.

Bu hususta da yorumda bulunan Rogers, "Bu olacak. Her zaman oldu. Ve Amerika'nın zamanı sona eriyor. Bu sefer Amerikan doları devri sona eriyor. Hiçbir para birimi 150 yıldan fazla zirvede olmadı. Kimse her zaman zirvede olmadı, bu yüzden her zaman bunlar oldu." dedi.

RT