0553 313 94 23

Amerika PKK/PYD'ye 60 TIR lojistik destek gönderdi

Türkiye ile Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge görüşmeleri yapan ABD, bir taraftan da terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG'ye lojistik destek amaçlı 60 TIR daha gönderdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:16
Amerika PKK/PYD'ye 60 TIR lojistik destek gönderdi

Ağustos ayı Türk tarihi açısından zaferler ayı olarak nitelendiriliyor. Türklere Anadolu’nun kapısını açan Malazgirt Zaferi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz hep Ağustos ayında kazanıldı. Ağustos ayının Türk tarihindeki son zaferi içinse bundan 3 yıl önce düğmeye basıldı. Suriye iç savaşının derinleştiği 2016 yılında terör örgütü DEAŞ Türkiye’nin sınır şehirlerine roketli saldırılar düzenledi. Bardağı taşıran son olay ise 20 Ağustos’ta Gaziantep’te bir sokak düğününe yapılan ve 59 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısı oldu. TSK DEAŞ’ı bölgeden silmek ve onunla savaşıyor gibi gözüken terör örgütü PKK-PYD/YPG’nin bölgeyi kontrol altına almasını önlemek için büyük bir operasyon başlattı.
 
ZAFERİN ÜÇÜNCÜ YILI
 
Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için TSK ve ÖSO’nun 24 Ağustos 2016’da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nın üzerinden 3 yıl geçti. Operasyonun ilk gününde Gaziantep Karkamış karşısındaki Cerablus, 23 Şubat 2017’de ise El Bab DEAŞ’tan kurtarıldı. İki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 7 ayda terörden arındırıldı. 29 Mart 2017’de başarıyla tamamlanan harekatta 71 şehit verildi. Harekatın tamamlanmasının ardından hayatın normale dönmesi için yoğun katkıda bulunan Türkiye sayesinde bölgenin nüfusu 2 milyona yaklaştı.
 
SİVİLLER UMUTLU
 
Harekatın 3. yıldönümünde konuşan siviller güven ortamının sağlanmasıyla geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Bölge sakini Ahmet Ebu Yaser “Türk askerleri ve ÖSO’nun başlattığı harekat ile bölge daha güvenli hale geldi. Onbinlerce aile güven içinde. Geri dönüşler gerçekleşti” derken, sivillerden Ebu Muhammed Devvab da DEAŞ döneminde zor günler geçirdiklerini anlattı: “Rahatlık ve iş yoktu. Bizi her şeyden mahrum bıraktılar. Özgürlük yoktu. Okullarımızı karargahlara çevirmişlerdi. Çocuklar DEAŞ’ın halka yaptığı zulümden dolayı dışarı çıkamazdı.” DEAŞ işgali döneminde evden çıkmaya korktuğunu dile getiren 9 yaşındaki Kasım Ali ise “Türk ordusu bizi korudu. Artık korkmuyorum” şeklinde konuştu.

Yenişafak

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:16
  1. Sakarya
  2. Gaziantep
  3. silah
  4. TIR
  5. yardım
  6. abbd
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’i Avrupa’da temsil edecek
    1. İzmir’i Avrupa’da temsil edecek
    2. Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla..
    3. BİKEM çalışmalarında hız kesmiyor
    4. Göztepe erken S.O.S verdi
    5. Kızını GPS ile takip edip öldüren..
    6. Genç judocunun gözü yine zirvede
    7. Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi..
    8. Adana'da balıkçı teknesinde yangın: 3..
    9. Ehliyetine el konulan sürücü trafik..
    10. Çiğli’de ekolojik atölye
    11. Bodrum’da yıkımlar başladı
    12. Bu hainliktir! Odatv, anneye değil..
    13. Türk jandarması 23 ülkenin kolluk..
    14. Asimder Başkanı Gülbey: “Patrik..
    15. Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü..
    16. Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım..
    17. Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine..
    18. İskenderun’da 63,3 ton kaçak akaryakıt..
    19. Powell’den piyasalara ılımlı mesaj
    20. En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor