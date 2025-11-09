  • İSTANBUL
Dünya Amazon'da tehlike çanları çaldı, Karbon Salımı tehlikesi her gün dünyayı tehdit ediyor...
Dünya

Amazon'da tehlike çanları çaldı, Karbon Salımı tehlikesi her gün dünyayı tehdit ediyor...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Amazon'da tehlike çanları çaldı, Karbon Salımı tehlikesi her gün dünyayı tehdit ediyor...

BM iklim konferansı (COP30), Amazon'a Karbon salımı tehlikesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında yerin altındaki tehlike santim santim inceleniyor. Bilim insanları bu kez tehlikesi her gün devam ediyor diyerek dikkat çektiler.

Bu yılki BM iklim konferansı (COP30), Brezilya'nın kuzeyinde yer alan ve dünyanın en büyük yağmur ormanı olan Amazon'a açılan kapı olarak nitelendirilen Belem kentinde düzenleniyor.

Burası sembolik öneme sahip bir bölge.

Gezegeni ısıtan gazların salımını güvenli eşiklere çekmeyi amaçlayan önemli bir anlaşmaya varılan Paris Zirvesi'nden bu yana 10 yıl geçti.

Karbon salımı artmaya devam ettiği için bu çabalar henüz sonuç vermedi ve atmosferden büyük miktarda karbondioksit emen Amazon, nihayet gezegeni kurtarmak için alınacak önlemlerin anahtarı olabilir.

Ancak bilim insanları, Amazon'un geleceğinin, onlarca yıldır süren ormansızlaşma ve şimdi de iklim etkilerinin ardından belirsiz olduğunu söylüyor.

Belém'in başkenti olduğu Pará eyaletinde, yağmur ormanı tahribatı Amazon'daki en yüksek seviyeler arasında yer alıyor.

İşte bu nedenle BBC, Amazon'un durumuna ve karşı karşıya olduğu tehditlere ayrıntılı bir bakış atıyor.

Amazon'un yüzde 60'ına sahip olan Brezilya, tropik yağmur ormanları için güçlü bir koruma sağlayan bir anlaşma sağlamaya çalışacağını söylüyor. Genellikle ekvator hattı yakınında bulunan ormanlar, yüksek yağış ve neme sahip. Bu ormanlar uzun, çoğunlukla yaprak dökmeyen ağaçlara ve yemyeşil bitki örtüsüyle örtülü.

