SON DAKİKA
Amatör maçta skandal! Tribünden hakemin üzerine skuter attılar
Spor

Amatör maçta skandal! Tribünden hakemin üzerine skuter attılar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Malatya’da oynanan amatör lig maçında tribünden sahaya atılan skuter yan hakemin başına isabet etti. Yaralanan hakem hastaneye kaldırılırken, maç tatil edildi.

Malatya’da oynanan Darendespor–Hekimhan Belediyesi Girmana Spor maçında son dakikalarda tansiyon bir anda yükseldi. Ev sahibi ekibin golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından tribünden sahaya skuter fırlatıldı.

 

Darendespor taraftarı karara sinirlendi

Olay, 15 Şubat’ta Darende ilçe stadyumunda meydana geldi. 1'inci Amatör Ligi B Grubu'nun 10'uncu haftasında karşı karşıya gelen Darendespor ile Hekimhan Belediyesi Girmana Spor müsabakasında 1-1'lik beraberlik devam ederken, karşılaşmada ev sahibi Darendespor 87'nci dakikada bir gol buldu. Ancak yan hakem Hakan Başkurt, ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti. Karara sinirlenen Darendespor taraftarlarının bulunduğu tribündeki Nurettin Ö., sahaya skuter attı. Skuter, yan hakem Başkurt'un başına isabet etti. Kısa süreli baygınlık ve bilinç kaybı yaşayan Başkurt, sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından müsabaka tatil edildi. Nurettin Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Nurettin Ö., serbest bırakılırken, Hakan Başkurt taburcu edildi.

