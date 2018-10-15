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Amatör maçta sağlık skandalı! Hakem hayat kurtardı

Aydın 1. Amatör Küme'de Didimspor ile Yenihisarspor arasında oynanan maçta sağlık skandalı yaşandı. Didimspor’lu futbolcu Onur Eryılmaz’ın dili boğazına kaçınca maçın hakemi olaya müdahale etti. Maçta ambulansın olmaması ise büyük tepkiye neden oldu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:56
Amatör maçta sağlık skandalı! Hakem hayat kurtardı

Aydın 1. Amatör Küme maçında Didim ekipleri Yenihisarspor ile Didimspor karşılaşmasında Didimspor’lu futbolcu Onur Eryılmaz’ın dili boğazına kaçınca maçın orta hakemi müdahale etti. Hastaneye kaldırılan genç futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın 1. Amatör Küme müsabakasında Didim ekiplerinden Didimspor ile Yenihisarspor takımları yerel derbide karşı karşıya kaldı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 35. dakikasında Didimsporlu futbolcu Onur Eryılmaz bir anda yere yığıldı. Takım arkadaşını gören kaleci Servet Danacı ise bağırışlarıyla olayın fark ettirilmesini sağlayarak arkadaşının yanına koştu.

Maçın hakemi hayat kurtardı

Maçın orta hakemi Oğuz Yılmaz ile diğer futbolcular Onur’un başında toplanırken, dili boğazına kaçan genç futbolcuya ilk müdahaleyi orta hakem yaptı. Yılmaz, parmaklarını Onur’un ağzına sokarak genç futbolcunun nefes almasını sağladı. Maç anında sahada ambulans bulunmamasından dolayı panik yaşanırken, yaklaşık 5 dakika sonra ambulans sahaya geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç futbolcu ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onur’un takım arkadaşları ve yöneticiler gözyaşlarını tutamazken, parmaklarından yaralanan orta hakem Oğuz Yılmaz’a sahadaki sağlık görevlileri müdahale etti.

 

Ambulans yok

Her iki takımın yöneticileriyle görüşülmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Genç futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taraftarlar ise sahada ambulansın bulunmamasına tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:56
  1. Aydın
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. futbol

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