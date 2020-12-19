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Aktüel Amasya'daki sahte içki operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı
Aktüel

Amasya'daki sahte içki operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:27:30 -
Amasya'daki sahte içki operasyonunda yakalanan iki kişi tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonu kapsamında yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki imal edip sattıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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