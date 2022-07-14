Aman ya Rabb'i, sen bizim aklımızı koru! Euro değer kaybetti, Özgür Demirtaş 'Türkiye aleyhine' dedi

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Yaşanan her gelişmeyi, Türkiye aleyhine yorumlayan Özgür Demirtaş, Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinin, ülkemiz için çok kötü bir durum olduğunu söyledi.

Albert rumuzlu bir Twitter kullanıcısı, Özgür Demirtaş'ın Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ye yönelik "faiz arttırım" çağrısını eleştirerek, "Sayın Özgür Demirtaş, Lagarde faiz arttırsın mı istiyorsunuz, bunun bize yansıması nasıl olur biliyorsunuz değil mi? Bırakın da euro biraz ucuz kalsın, bu da bizim gibi ülkelere can simidi oluyor. Sen o da olmasın mı istiyorsun pek anlamadım!." dedi.

Euro değer kaybetti, Türkiye aleyhine yorumladı!

Albert adlı hesabın paylaşımını alıntılayan Demirtaş, "Albert bilmediğimiz konularda yorum yapmamalıyız." dedikten sonra Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesinin Türkiye için olumsuz bir gelişme olduğunu iddia etti.

Demirtaş, "Euro'nun dolar karşısında erimesi Türkiye için iyi değil çok kötü. Türkiye malını Avrupa’ya satar (euro ile), hammaddesini ise Dolar ile alır. Euro, dolar düştükçe bu Türkiye’nin zararına olur. Net mi?" ifadelerini kullandı.