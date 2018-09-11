Aman ha sebzeleri iyice yıkayın

En başta yıkamak onunla gelecek kanser tehlikesinin önüne geçmek demek. Bugün tarımsal ilaçlama öylesine büyük bir tehlike haline geldi ki, kanser patlamasında sifaradan sonra ikinci sıraya gelip oturdu. Tarımsal ilaçlar, özellikle iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerle vücuda girip tahribat yapıyor.

Ayrıca sebzeleri yıkamadan doğramaya kalkmak da sakınılması gereken bir davranıştır. Bu ilaçların onun hücrelerine daha yoğun sızmasını sağlamaktadır. Sebzelerinizi kesildikten sonra bekletmeye kalkarsanız C Vitamini açısından da kayıp yaşanmasına sebep olursunuz. Söz konusu köklü sebzelerse o zaman önce köklerini kesmeli ve sonra yıkama işlemini gerçekleştirmeniz tavsiye olunur.

En doğru ve hijyenik yıkama işlemi için, sebzelerinizi tek tek akarsu altında yıkamalısınız. Suyun içinde uzun süre beklenerek hijyen sağlanması mümkün değildir. Sirke ve benzeri malzemelerle su da bekletmek de size gerekli temizliği sağlamayacaktır. Yapraklı sebzeleri en iyi yıkama şekli havuz yöntemi diye bilinen kaptan kaba aktarımla gerçekleştirilir.