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Gündem Aman dikkat! Bunu yapmayanlar yandı
Gündem

Aman dikkat! Bunu yapmayanlar yandı

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle yapılan denetimler sıklaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 16:28:00 -
Aman dikkat! Bunu yapmayanlar yandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık itibarıyla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) denetim yaptı.

Ekipler, terminale giriş ve çıkış yapan yolcu otobüslerine kış lastiği takılıp takılmadığını, lastik diş derinliklerini ve araçların evrakını kontrol etti.

Uygulamada, 2 otobüse 1152'şer lira para cezası uygulandı. Ayrıca, otobüs sürücüleri en yakın yerleşim biriminde lastiklerini değiştirmeleri gerektiği, aksi takdirde cezanın tekrar edeceği konusunda uyarıldı.

 Yurt genelinde 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2023'te sona erecek.

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