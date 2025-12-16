  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Avrupa'nın Ukrayna planı ortaya çıktı! Tekliflerini açıkladılar

Rus Karadeniz Donanması: Ukrayna’nın Rus denizaltını vurduğu bilgisi gerçek değil

Siyonist tezgahı sahte bayrak operasyonları!

'Ben Yeşil' yalanı fena patladı

ABD, Rusya ile barış için Ukrayna'dan Donetsk bölgesinden çekilmesini istedi

CHP Kapıyı Kapattı, DSP Kucak Açtı! Aksakal’dan Kılıçdaroğlu’na Şok Teklif: “Tüm Ekibinle Gel, Partinin Başına Geç!

Zelenskiy’den Toprak Pazarlığına Fren: Güvenlik Garantisi Olmadan Tek Adım Yok!

Türkiye'ye deprem operasyonu! Asıl amaç bakın neymiş

Ali Yerlikaya'dan yeni trafik kanunu teklifi için açıklama geldi! Türkiye için önemli bir adım atacak

Ukrayna, Rusya’ya ait denizaltıyı vurdu! insansız deniz aracıyla (İDA) saldırı düzenledi.
Sağlık Aman çok dikkat edin! Sessiz ilerliyor, kalbi ve metabolizmayı vuruyor
Sağlık

Aman çok dikkat edin! Sessiz ilerliyor, kalbi ve metabolizmayı vuruyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aman çok dikkat edin! Sessiz ilerliyor, kalbi ve metabolizmayı vuruyor

Uzmanlar, fark edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen zehirli guatr konusunda uyarılarda bulundu.

Çarpıntıdan ani kilo kaybına, aşırı terlemeden sinirliliğe kadar pek çok belirtiyle kendini gösterebilen zehirli guatr, tedavi edilmediğinde hayati organları etkileyebiliyor.

 

Zehirli guatr hangi hastalıklara yol açıyor

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Esra Tutal, ‘zehirli guatr' hakkında açıklamalarda bulundu. Tiroit bezinin, T3 ve T4 hormonlarını üreten, boynun ön kısmında yer alan, vücudun en büyük endokrin organı olduğunu belirten Uzm. Dr. Esra Tutal, "Tiroit hormonları dokuların büyümesi, beyin gelişimi, kalori harcanması ve oksijen tüketimi gibi hayati görevlerinin yanı sıra kalp, karaciğer, böbrek, iskelet kası ve cilt dokusu üzerinde de etki gösterir. Zehirli guatr vücudun aşırı miktarda tiroit hormonuna maruz kalmasıdır. Bu bazen tiroit bezinden aşırı miktarda tiroit hormonu sentezlenmesinden bazen da tiroit iltihaplarından kaynaklanır" şeklinde konuştu.

 

Belirtiler önemli

Zehirli guatrın belirtilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Esra Tutal, şu bilgileri paylaştı:

"Zehirli guatrın nedenine göre değişmekle beraber çarpıntı, sinirlilik, kolay yorulma, ishal, aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, normal yemeye rağmen kilo kaybı gibi şikâyetler görülebilir. Bazı hastalarda gözde irileşme ve dışarı çıkma gibi göz kaslarının etkilenmesine bağlı bazı belirtiler, bacak derisinde kızarıklık ve deride kalınlaşma gibi belirtiler de olur."

 

İlaç tedavisi var mı?

Hastalığın tanısının muayene sonrası kan tetkikleri ile başlayacağını vurgulayan Uzm. Dr. Esra Tutal, "Kanda T3, T4, TSH gibi tiroit hormonları, bazı tiroit antikor değerlerine bakılır. Ayrıca ultrason ve sintigrafi de tanıda kullanılan görüntüleme yöntemlerindendir. Günümüzde zehirli guatrın tedavisinde kullanılan 3 yöntem vardır. Birincisi ilaç tedavisi, ikincisi ameliyat, üçüncüsü ise halk arasında atom tedavisi olarak bilinen radyoaktif iyot tedavisidir. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağına hastalığın nedeni, şiddeti ve eşlik eden diğer problemleri göz önünde bulundurularak karar verilir" dedi..

Uzun yaşamın sırrı bağırsakta mı gizli? 100 yaşını aşanlarda ortak özellik ortaya çıktı
Uzun yaşamın sırrı bağırsakta mı gizli? 100 yaşını aşanlarda ortak özellik ortaya çıktı

Sağlık

Uzun yaşamın sırrı bağırsakta mı gizli? 100 yaşını aşanlarda ortak özellik ortaya çıktı

Her gün bir avuç tüketin! Grip ve soğuk algınlığına karşı doğal kalkan
Her gün bir avuç tüketin! Grip ve soğuk algınlığına karşı doğal kalkan

Sağlık

Her gün bir avuç tüketin! Grip ve soğuk algınlığına karşı doğal kalkan

Bu belirtiler görmezden gelinmemeli! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir
Bu belirtiler görmezden gelinmemeli! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Sağlık

Bu belirtiler görmezden gelinmemeli! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23