Amaçları İşçi Bayramı'nı kutlamak değil, isyan çıkartmak!

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Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs İşçi Bayramı valiliklerin yasal izinlerine bağlı olarak gösterdikleri alanlarda konfederasyon ve işçi sendikalarının katılımıyla bayram havasında kutlanırken, bazı marjinal v terör sevici gruplar provokasyon peşine düştüler.

Amaçları sadece güvenlik görevlileri ile karşı karşıya gelmek için valilikler tarafından yasaklanan alanlarda gösteri düzenlemek olan marjinal ve terör sevici grupların, “İsyanı yay” sloganlarından da anlaşılacağı üzere tamamen provokasyon hazırlığı içinde 1 Mayıs’a hazırlanıyorlar.

Afişlemelerle, toplantılarla, düzenlenen gösterilerle ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla “Bu 1Mayıs'ta sen de yerini al, YDG kortejlerinde, İsyanı Yay” sloganları ile halkı yasal olmayan platformlara çağırmaya başladı.

“İşçi sınıfının talepleri ve öfkesi ile 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz. Daha fazla direniş, daha fazla zafer. Zincir böyle kırılacak!” şeklindeki zorba slogan atan marjinal grupların asıl hedeflerinin bayram coşkusu yaşamak yerine yası dışı alanlarda polisle karşı karşıya karalan polise taş, sopa yancı yakıcı madde atarak çatışma ortamı oluşturmak olduğunu gösteriyor.