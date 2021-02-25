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Gündem Altun'dan Gara iftirasına cevap
Gündem

Altun'dan Gara iftirasına cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 kişi üzerinden atılan iftiralara sert bir karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 03:57:00 -
Altun'dan Gara iftirasına cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı üzerinden gelen eleştirilere cevap verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez 'kimin öldürdüğünün önemi yok' demeye başladılar. Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!" ifadelerini kaydetti.

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