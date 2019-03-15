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Altınordu Play-Off iddiasını sürdürüyor

Eskişehirspor’u deplasmanda 4-2’lik skorla mağlup eden Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “İlk 6’ya biraz daha yaklaştık.

15 Mart 2019 Cuma 22:30
Altınordu Play-Off iddiasını sürdürüyor

Eskişehirspor’u deplasmanda 4-2’lik skorla mağlup eden Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “İlk 6’ya biraz daha yaklaştık. Tabii ki diğer maçlar var. Daha da iyi hazırlanacağız” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Altınordu deplasmanda Eskişehirspor’u 4-2 mağlup etti. Yeni Eskişehir Stadyumu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Pazartesi günü Çanakkale Zaferimiz. Öncelikle bu toprakların bizim olmasını sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Maça gelecek olursak, çok güzel bir atmosferde maç yaptık. Eskişehirspor’un da yakın zamandaki haftalarda skor anlamında kendisini yansıtamaması, bizim çıkış aramamız, geçen hafta kazandığımız İstanbulspor maçı bugünü aslında bizim için çok daha değerli kıldı. Maçın başlangıcını iyi yaptık. Rakibin baskılı oynayacağını biliyorduk. İstediğimiz şey, topa sahip olarak baskıyı kırmaktı. Topa sahip olduğumuz süre içinde de gol bulduk. İlk golü Eskişehirspor attı ama reaksiyonu çabuk verdik ve bir anda golü bulduk. Bu bizim için büyük avantajdı” ifadelerini kullandı.



“Eskişehirspor taraftarını kendi taraftarınızmış gibi görün dedim”


Her futbolcunun böyle bir taraftarla top oynamak isteyeceğini de ifade eden Eroğlu, “Takımıma Eskişehirspor taraftarını kendi taraftarınızmış gibi görün dedim. Çünkü her futbolcu böyle bir taraftarla birlikte top oynamak ister. İkinci yarı rakibin baskılı oynayacağını biliyorduk. Hem galibiyeti korumak hem de skoru artırma çabasındaydık. Oyun kurgusunu öne taşımamız gerekiyordu. 4-1 sonrası oyunun kontrolü bizdeydi. Kazandığımız için mutluyuz. İlk 6’ya biraz daha yaklaştık. Tabii ki diğer maçlar var. Daha da iyi hazırlanacağız. Gerçekten Eskişehirspor, bir dönem ben de formasını giydim. Seyircisiyle, stadıyla çok büyük bir camia. Taraftarın verdiği destek çok saygı değer. Bundan sonraki maçlarda Eskişehirspor’a başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:30
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