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Ekonomi Altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:43:42 -
Altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 477 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 473 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 380 milyon 720 bin 519,63 lira, işlem miktarı ise 2.968,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 400 milyon 320 bin 31,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 473.000,001.899,80
En Düşük 466.000,001.870,00
En Yüksek477.650,001.910,20
Kapanış473.100,001.909,25
Ağırlıklı Ortalama 469.167,991.878,53
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.380.720.519,63
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.968,64
Toplam İşlem Adedi50


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