İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 50 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 442 bin 500 lira, en yüksek 459 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 454 bin 50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 403 milyon 894 bin 308,96 lira, işlem miktarı ise 7.614,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 453 milyon 452 bin 898,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: