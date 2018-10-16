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Altının kilogramı 228 bin 800 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 228 bin 800 liraya düştü.

16 Ekim 2018 Salı 22:19
Altının kilogramı 228 bin 800 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 228 bin, en yüksek ise 229 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 228 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 155 milyon 813 bin 256,59 lira, işlem miktarı ise 679 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 155 milyon 813 bin 256,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış230.200,001.230,50
En Düşük228.000,001.225,45
En Yüksek229.000,001.229,15
Kapanış228.800,001.225,10
Ağırlıklı Ortalama228.544,441.228,55
Toplam İşlem Hacmi (TL)155.813.256,5926.812.117,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg)679,92530 
Toplam İşlem Adedi25
Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:19
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  4. PİYASALAR
  5. KMKTP
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