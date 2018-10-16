Altının kilogramı 228 bin 800 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 228 bin, en yüksek ise 229 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 228 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 155 milyon 813 bin 256,59 lira, işlem miktarı ise 679 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 155 milyon 813 bin 256,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: