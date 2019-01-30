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Altının kilogramı 222 bin 300 liraya geriledi

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:31
Altının kilogramı 222 bin 300 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 300 lira, en yüksek 224 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 222 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 122 milyon 770 bin 436,30 lira, işlem miktarı ise 545,6 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 125 milyon 635 bin 419,60 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Akbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış224.250,001.308,10
En Düşük 222.300,001.309,20
En Yüksek224.700,001.316,20
Kapanış222.300,001.313,80
Ağırlıklı Ortalama 224.232,091.314,54
Toplam İşlem Hacmi (TL)122.770.436,30
Toplam İşlem Miktarı (Kg)545,6
Toplam İşlem Adedi25

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:31
  1. Altının Kilogramı

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