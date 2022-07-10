Altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü 2 banka altın tahminini ilan etti: Gelecek hafta...

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta içinde 9 ayın en düşüğünü, dolar endeksi ise 20 yılın zirvesini görmüştü. Fiyatlar üzerinde etkili olacak kritik veri gelecek hafta ABD’den gelecek. Yüksek enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan ABD ekonomisinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceliği enflasyona verdiği görülüyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı. İş gücü piyasasının güçlü kalması Fed'in para politikalarındaki şahin duruşunu koruyacağına işaret etse de enflasyonun kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, resesyon ihtimaline karşın piyasalarda olumlu fiyatlanmaya devam ediyor.

Fed yetkilileri hafta içinde yaptıkları açıklamalarda resesyon riskinin korkulduğu kadar güçlü olmayabileceğini dile getirirken, önceliklerinin enflasyonu kontrol altına almak olduğunu bildirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve gevşeyecek gibi görünmediğini belirtti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard da ABD ekonomisinin bu yıl büyümeye devam etmesini beklediğini dile getirerek, temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışından yana olduğunun sinyalini verdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları ve iş gücü piyasasındaki verilerin ardından tahvil piyasalarında artan satış baskısıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ü aşarken, swap piyasalarında ise resesyon fiyatlaması kısmen de olsa zayıfladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puan, eylül toplantısında ise en az 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.

Altın çakıldı

Tahvil piyasalarındaki satış eğilimine karşın enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107,8'le son 20 yılın zirvesine çıkmasının ardından haftayı yüzde 1,8 yükselişle 107'den tamamladı.

Hafta içinde resesyon endişeleriyle 97,2 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, Çin'in 220 milyarlık altyapı paketi açıklaması ve güçlü devam ABD iş gücü piyasası verileriyle kayıplarını kısmen telafi etse de, bu hafta yüzde 4,7 azalışla 105,5'e indi.

Altının ons fiyatı da düşüş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyarak, haftalık yüzde 3,8 değer kaybıyla 1.742 dolara geriledi.

Gram altın 1 aydır kötü seviyede

Yurt için de ise gram altın fiyatı ons altındaki sert düşüşten etkilense de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle çok büyük oranlı bir gerileme göstermedi. Haftaya 976 liradan başlayan gram altın salı ve çarşamba günleri ons altındaki sert düşüşün etkisiyle 959 liraya gerileyerek haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü. Perşembe ve cuma günleri dolar kurundaki yükselişin etkisiyle toparlanma kaydeden gram altın haftayı 967 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.87 oranında kaybettirdi. Böylelikle son 4 haftadır gram altın aşağı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de pay piyasaları bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gözler gelecek hafta çarşamba açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine çevrildi. Ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) geçen ay da yükselmiş olabileceği tahmin edilirken, TÜFE'deki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Halihazırda swap piyasalarının ülkenin gelecek 6 ile 18 ay içerisinde resesyona gireceğini fiyatlayan ülkede, Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşu TÜFE verisinin önemini daha da artırıyor.

Wall Street'in tahmini

Bu hafta 15 Wall Street analisti Kitco News’in altın anketine katıldı. Katılımcılar arasında yüzde 40’ı yakın vadede altın konusunda iyimser. Yüzde 33’ü altın karşısında düşüş eğiliminde. Yüzde 27 ise, gelecek hafta değerli metalde tarafsız kaldı. Çevrimiçi Main Street anketlerinde 484 oy kullanıldı. Bunların yüzde 42’si altının önümüzdeki hafta yükselmesini bekliyor. Yüzde 38’i daha düşük olacağını tahmin ediyor. Yüzde 20 ise yakın vadede tarafsız kaldı. Bireysel yatırımcılar arasındaki duyarlılık düşük kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, katılım oranı da düşük. Bu da bu değişken ortamda değerli metalin çok az ilgi gördüğünün bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Commerzbank'ın tahmini

Commerzbank ekonomistlerine göre altın fiyatındaki düşüş aşırı. Dolayısıyla değerli metalin toparlanmasının mümkün olduğu ifade ediliyor. “Altın fiyatını etkileyen ana faktör, yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine yükselen güçlü ABD doları” diyen ekonomistler, “EFT yatırımcıları altına sırtını dönüyor. Bloomberg tarafından takip edilen altın EFT’leri, yalnızca son iki haftada yaklaşık 60 ton çıkış kaydetti. Ancak mevcut fiyat zayıflığını abartılı buluyoruz. sürekli yüksek enflasyon ve resesyon riski altının lehine. Bu da fiyatın toparlanacağını gösteriyor” yorumunda bulundular.