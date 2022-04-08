Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu: Bekleyin, almayın! Düşecek

Para ve altın piyasaları gözü kulağını şimdiden Fed faiz kararına çevirdi. Dolar artarken altın ve kripto paralarda düşüşler dikkat çekiyor. Peki altının düşüşü devam edecek mi? Dolar yükselecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara Mayıs ve Nisan ayı için kritik tavsiyelerde bulundu.

ABD Merkez Bankası Fed tutanaklarında faiz artışına ilişkin şahin söylemlerin ortaya çıkması para ve altın piyasalarına yön vermeye başladı. Fed'in Mayıs ayında alacağı faiz kararı ise şimdiden piyasalar tarafından satın alındı. Dolar ve Euro artış eğilimine girerken, altın ve borsada da yukarı yönlük hareket var. Peki altın yükselecek mi, son alım fırsatı geri gelir mi? Dolar yükselişe devam edecek mi? Ünlü finans analisti İslam Memiş, TGRT Haber’de yatırımcılara çarpıcı yorumlar yaptı.

Dolar Mayıs'ta yükselecek iddiası

Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına ve varlıklarında daralmaya gideceğinin altını çizen İslam Memiş, Fed’in enflasyonla her ay bu şekilde mücadele edeceğinin mesajını verdiğini hatırlattı. Memiş, Fed’in Mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımı yapacağını tahmin ederek bunun ekonomiye yansımalarını şöyle açıkladı:

“Doların seyri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli. 3 ay önce dolar endeksi 88 bandındaydı, sonrasında 100 seviyesine kadar yaklaştı. Döviz kurlarında yukarı yönlü ataklar gelmesi çok kuvvetli. Bunun iki nedeni var: birincisi artan enflasyon, ikincisi ise Fed’in faiz artırımına göre doların değerinin artması. Mayıs’ta borsalarda satışlar başlarsa bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar yukarı yönlü ataklar yapabilir. 15 TL-15.50 TL bant aralığını Mayıs’ta bekliyorum. Mayıs’ta Fed konuşulacak.”

Altın düşecek

Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarındaki geri çekilmenin devam edeceğini söyledi. Ons altının 1.900 dolar seviyesinin altına, gram altının ise 900 TL altına sarkmasının mümkün olabileceğini kaydeden Memiş, “Gümüş ise gram tarafında 11 TL altına düşebilir. Bunlar da alım fırsatı olabilir” ifadelerini kullandı. Memiş, dolar, altın, gümüş ve kripto paraların birlikte yarışacağına dikkat çekti.

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