Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş duyurdu: Kişisel kararımdır, hepsini sattım

ABD’de enflasyon rakamları çift hanelere yaklaştı ve 41 yılın zirvesine oturdu. Bu durum küresel piyasalarda korkuya neden olan Fed’in faiz artırımını 100 baz puana çıkarma ihtimalini güçlendirdi. Öte yandan dolar karşısında tepe taklak olan Euro’dan dolayı Avrupa Merkez Bankası da faiz artırımına gidecek. Haliyle “Dolar daha yükselir mi?”, “Altın ve Euro daha düşecek mi?”, “Bitcoin 20 bin doları aşacak mı?” gibi sorular vatandaşın gündeminde. Finans Analisti İslam Memiş, “Büyük tufana hazır olun” diyerek yatırımcılara altın ve dolar uyarısı yaptı.

Küresel piyasalar, ABD’de enflasyon rakamlarının yıllık yüzde 9.1 artışla 41 yılın zirvesine oturmasıyla sarsıldı. Çift hanelere yaklaşan rakamlar, 1981 yılının sonundan beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Bu durum Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım oranını daha da yükselteceğine işaret ediyor. 1 dolar, 1 Euro’dan daha değerli hale gelirken Avrupa Merkez Bankasının da (ECB) faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Öte yandan Kanada Merkez Bankası da100 baz puanlık bir faiz artırımına dün gitti. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve beraberindeki enerji ve gıda krizi piyasaları etkileyen diğer önemli faktör olarak çözüme kavuşmuş değil… Bu gelişmeler kapsamında dolar yükselişini devam ettirirken Euro ve gram altında düşüşler yaşanıyor. Öte yandan toparlanma hamleleri yapan kripto paralar ise psikolojik sınırı aşabilmiş değil, Bitcoin halen 20 bin dolar altında seyrediyor. Bu elişmeler ışığında “Dolar daha yükselecek mi?, “Altın ve Euro düşecek mi?” “Bitcoin kaç olacak?” soruları vatandaşın gündeminde… TGRT Haber’de Finans Analisti İslam Memiş, “Büyük tufana hazır olun” diyerek yatırımcıları uyardı.

Büyük tufanın habercisi

Başta ABD olmak üzere dünyada pek çok Merkez Bankası faiz artırımına giderek enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. “Enflasyonla mücadele pek kolay olmayacak” İslamdiyen Memiş, “Şu an enflasyonun suçunu Putin’e atıyorlar. Piyasayı böylece oyalıyorlar. Fed’in faiz artırımı 75 baz puan olacağı düşünülürken şu an 100 baz puanlık bir artırım gündemde. Küçük yatırımcı Merkez Bankaları faiz artırımına gidiyor, işler eskisi gibi olacak düşüncesinde olmamalı. Bu enflasyon rakamları Eylül ayı itibari ile büyük bir tufanın habercisi. Eylül ayına yatırım yaparak yatırımcı bugünden tedbir almalı” ifadelerini kullandı.

Altın enflasyonu sever

Dünyada emtia fiyatlarının bilerek baskılandığını söyleyen Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının seyrine ilişkin şunları söyledi: “Şu an altın ve gümüşün sevdiği ortamlardan geçiyoruz. Enflasyon altın demek, ayrıca halk ayaklanmaları ve jeopolitik riskler var. Yılsonuna kadar 20’den fazla ülkede toplumsal ayaklanma yaşanacak. Bunlar planlanmış şeyler. Şu anda serbest piyasalarda ve banka fiyatlarındaki dolar, altın, Euro fiyatlarına baktığınızda gerçek fiyatları görürseniz. Küresel piyasalarda belirsizlik olduğunda makas aralığı açılır. Bunlara kanmamak ve uzun vadede bakmak gerekiyor. 7-8 aydır al-sat piyasasını bitirdiler, uzun vadeli bir yatırımcı olacaksınız artık” dedi.

“Dolarla ilgili sosyal medyada uçacak kaçacak gibi algılara kanmayın” diyen Memiş, bu piyasaları devletlerin her zaman elinde tuttuğuna dikkat çekerek “Gerektiğinde müdahale eder gerektiğinde farklı adımlar atar” ifadelerini kullandı. Memiş, Türkiye’nin seçim sürecinde olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Bu şartlarda kimse dolar kurunu bu seviyelerde tutmaz. Mutlaka bir karşılığı olacaktır. Şahsen 17-18 TL maliyetinden dolar almam. Yılsonunda dolarda rekorlar göreceğiz, ancak buna 5 ay var.”

"Döviz sattım"

Sosyal medya hesabından bir duyuruda bulunan İslam Memiş, elindeki dolarlar sattığını söyledi. Memiş yaptığı açıklamada, "Altın ve gümüşüme dokunmadım, sadece döviz sattım borsa için. Kişisel kararımdır" dedi.